Dick Lukkien grijpt in en stuurt Tomas Suslov weg van trainingskamp FC Groningen

Tomas Suslov is weggestuurd van het trainingskamp van FC Groningen. De 21-jarige middenvelder heeft volgens trainer Dick Lukkien 'een aantal regeltjes overtreden', maar wil niet kwijt wat Suslov precies heeft misdaan. "Ik vind het niet zo netjes om het daarover te hebben."

In gesprek met RTV Noord vertelt Lukkien dat Suslov naar huis is gestuurd. "We hebben een aantal afspraken gemaakt waaraan hij zich niet heeft gehouden. Daar heb ik hem op aangesproken. En ik heb hem gezegd dat het op dit moment niet goed genoeg is om in het kamp te blijven en heb hem dus terug naar Groningen gestuurd", aldus de trainer.

Het is de bedoeling dat Suslov vrij snel aansluit bij de selectie. "We hebben Suslov gezegd dat hij onderdeel is van FC Groningen. Fouten maken hoort bij de ontwikkeling in het voetbal en het leven. We gaan volgende week zitten om dat goed door te spreken en dan verwacht ik dat hij weer bij de groep zit", zegt Lukkien.

"Het is niet zo heel spannend. Het is een kwestie van de plooien gladstrijken en dan weer verder. Al doe ik zoiets natuurlijk niet zomaar", gaat de trainer verder. "Ik vind Suslov een heel goede voetballer die absoluut een goede rol voor Groningen kan gaan spelen. We gaan zien hoe dat gaat lopen."

Zonder Suslov speelde Groningen zaterdag een oefenwedstrijd tegen KMSK Deinze. Het vriendschappelijke duel werd met 5-2 gewonnen.