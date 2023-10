Gepasseerde Kevin van Veen denkt nú al hardop na over vertrek bij dolend FC Groningen

De crisis bij FC Groningen is compleet. Voorafgaand aan het seizoen werd de degradant nog tot titelfavoriet in de Keuken Kampioen Divisie gebombardeerd, maar na elf gespeelde wedstrijden vindt De Trots van het Noorden zich terug op een magere twaalfde plaats op de ranglijst. Topaankoop , die vol bravoure binnenkwam nadat hij in Schotland liefst 25 keer had gescoord, praat bovendien al openlijk over een vertrek uit de Euroborg.

Nadat voor het weekend de uitwedstrijd tegen De Graafschap in de derde nederlaag op rij had geresulteerd, besloot trainer Dick Lukkien maandag in te grijpen. Voor de Hondsrugderby tegen zijn vorige werkgever FC Emmen werden Van Veen en doelman Michael Verrips gepasseerd. In hun plaatsen kregen Kristian Lien en Hidde Jurjus het vertrouwen. Laatstgenoemde zorgde er voor het eerst sinds 18 september voor dat Groningen weer eens de nul hield, maar de spits kwam niet tot scoren. Een kleine tien minuten voor tijd mocht Van Veen nog wel invallen, maar ook hij kon het tij niet keren waardoor de noordelijke derby in een 0-0 gelijkspel eindigde.

Van Veen kwam afgelopen zomer nog met hoge verwachtingen binnen in Groningen. De 32-jarige Brabander baarde in het voorbije seizoen opzien door namens het bescheiden Motherwell liefst 25 keer te scoren op het hoogste niveau in Schotland, wat goed was voor de tweede plaats op de topscorerslijst. Alleen Kyogo Furuhashi deed het namens landskampioen Celtic nog ietsje beter; de Japanner eindigde op 27 treffers. Van Veen begon dan ook vol vertrouwen aan zijn avontuur in Groningen en kondigde voorafgaand aan het seizoen aan te mikken op 30 doelpunten. Daarvoor heeft hij nog een flinke weg te gaan: na elf wedstrijden staat de teller 'pas' op vijf goals en raakte hij tot overmaat van ramp zijn basisplaats ook nog eens kwijt.

En dus stond de spits na afloop van het duel met Emmen naar eigen zeggen 'een beetje getergd' de camera's van ESPN te woord. "Je ziet wel dat ik natuurlijk geïrriteerd ben, ja", zegt Van Veen. Vanaf de bank zag hij zijn teamgenoten 'misschien wel een van onze betere wedstrijden' speelden, maar hij had uiteraard liever zijn bijdrage op het veld geleverd. Dat hij zeven minuten voor het einde alsnog mocht opdraven noemt hij 'veel te laat': "Ik had nog wel mogelijkheden gezien." Het verliezen van zijn basisplaats noopt Van Veen tot een heroverweging van zijn keuze om de gevallen Groningers te komen helpen in de strijd om meteen terug te keren in de Eredivisie: "Als je mij niet kiest dan is het duidelijk toch? Ik ben zwaar geïrriteerd, op een goede manier. Als hij (Lukkien, red.) me niet kiest dan kiest hij me niet en zijn er later in het seizoen misschien wel mogelijkheden om ergens anders gewaardeerd te worden."

Overigens zwakt Van Veen zijn vertrekwens wel direct wat af. "Ik vind deze club fantastisch, maar ik vind dat ikzelf minder uit de verf ben gekomen. Ook door mezelf, maar misschien ook doordat we met het team nog niet zijn waar we willen zijn." Hij verlangt vooral terug naar de euforie uit zijn Schotse periode: "Als ik vorig jaar zo'n seizoen draai en ik ben hier aan het zoeken, dan denk je soms wel eens: ik wil ook plezier hebben, goals maken en die fans zien lachen. Niet al die negativiteit. Ik hoop zelf een heel groot aandeel te gaan hebben voor FC Groningen, maar ik ga niet op de bank zitten, laat dat duidelijk zijn. Ik wil spelen, maar dat moet ik zelf afdwingen", aldus Van Veen.