Aanvoerder Virgil van Dijk wijst naar positief aspect: 'Daarom ben ik trots op de ploeg'

Virgil van Dijk baalde woensdagavond als een stekker van de nederlaag tegen Kroatië. Het Nederlands elftal ging uiteindelijk in verlenging met 2-4 ten onder en gaat dus niet naar de finale van de Nations League. Na afloop zocht captain Van Dijk desondanks naar positieve dingen.

"We hebben gevochten als leeuwen, maar dat was niet goed genoeg", vertelde Van Dijk kort na de wedstrijd voor de camera van de NOS. "Dat is heel teleurstellend, al wisten we dat het lastig zou zijn. Voor mijn gevoel hebben we het goed gedaan, het is lastig om nu de woorden te zoeken. Ik ben trots op hoe we als ploeg hebben gestreden. Maar we gaan niet de finale spelen en dat is teleurstellend."

Artikel gaat verder onder video

Van Dijk werd in het interview door Jeroen Stekelenburg gevraagd naar het slotoffensief, waarin uiteindelijk de gelijkmaker van Noa Lang viel. "Je speelt een halve finale en dan geef je alles. Hij viel goed, Cody en Steven kregen nog grote kansen. Op het einde komt er veel ruimte en dan vliegt die 2-4 er nog in. We hadden heel graag naar die finale gewild, maar we liggen eruit."

Ook het veldspel van de ploeg van Ronald Koeman was volgens Van Dijk lang niet slecht. "Bij vlagen hebben we goed voetbal laten zien. Daar had Kroatië het lastig mee", vertelde de verdediger van Liverpool, die aanstaande zondag met Oranje de troostfinale moet gaan spelen. "Maar je speelt om resultaten te behalen. We hadden hier zondag weer willen spelen en die beker omhoog houden. Dat is niet gelukt."