'ADO Den Haag is vlak voor eerste training zo goed als rond met opvolger Advocaat'

ADO Den Haag heeft na een lange zoektocht eindelijk een nieuwe oefenmeester gevonden. De Haagse club zette eerst in op Danny Buijs, maar heeft nadat die trainer koos voor Fortuna Sittard volgens De Telegraaf vol ingezet op Darije Kalezic. Hij lijkt snel zijn handtekening te gaan zetten onder een contract in Den Haag.

De ochtendkrant schrijft dat de onderhandelingen met Kalezic al weken aan de gang zijn en zich momenteel in de eindfase bevinden. Het lijkt dan ook zeer aannemelijk dat de trainer, die de afgelopen seizoenen eindverantwoordelijk was voor de beloftenploeg van FC Utrecht, spoedig zijn handtekening gaat zetten onder een contract in het Bingoal Stadion. Hij zou maandag op het trainingsveld moeten staan, wanneer ADO Den Haag begint met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Kalezic voldoet aan de profielschets die de nieuwe technisch directeur Joris Mathijsen bij zijn komst had opgesteld. Eerst richtte ADO Den Haag zijn pijlen op Danny Buijs, maar na het afhaken van de oud-speler van de Haagse club werd Kalezic direct de belangrijkste kandidaat. In de afgelopen week werd Willem Weijs - die inmiddels bij FC Eindhoven heeft getekend - ook nog in verband gebracht met ADO Den Haag, maar zijn naam wordt door De Telegraaf niet genoemd.

Met Kalezic haalt de Haagse club in ieder geval een trainer binnen die weet wat promoveren is, want in het verleden wist hij met De Graafschap naar de Eredivisie te promoveren en daar vervolgens ook te handhaven. Met Roda JC eindigde de Bosniër als veertiende in de Eredivisie, maar moest hij wel na een seizoen vertrekken. De competitie begint voor ADO Den Haag met een uitduel met uitgerekend De Graafschap. Mocht Kalezic daadwerkelijk komen, is dat voor hem direct een mooi weerzien met zijn oude club.