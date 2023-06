'ADO stunt en vindt opvolger Dick Advocaat bij de City Group'

ADO Den Haag is in de zoektocht naar een opvolger voor trainer Dick Advocaat uitgekomen bij Willem Weijs. De 36-jarige oefenmeester kondigde donderdag aan te vertrekken als assistent bij het Belgische SK Lommel, dat onderdeel uitmaakt van de City Group, het netwerk van clubs rond Manchester City.

Dat meldt De Telegraaf donderdagmiddag. Weijs is een goede bekende van ADO's kersverse technisch directeur, oud-international Joris Mathijsen. De twee werkten ook al samen bij Willem II, waar Mathijsen Weijs aanstelde als trainer van de Onder 21. In Tilburg raakte hij echter al snel betrokken bij het eerste elftal.

Ondanks zijn voor een trainer nog relatief jonge leeftijd, heeft Weijs er al een hele loopbaan op zitten. Hij werkte onder meer in de jeugd van PSV en Ajax en kwam uiteindelijk terecht bij NAC Breda, waar hij de Onder 19 en Jong NAC onder zijn hoede had. In februari 2020 nam hij plaats op de bank bij de hoofdmacht, als interim-trainer na het vertrek van Ruud Brood. Met NAC verraste hij vriend en vijand door PSV uit te schakelen in de achtste finale van de KNVB Beker.

Mathijsen kiest met Weijs voor een trainer die volgens De Telegraaf bekendstaat 'om een werkwijze die vergelijkbaar is met die van Jurgen Nagelsmann'. ADO zou alleen nog op zoek zijn naar een geschikte assistent-trainer om Weijs bij te staan, zo weet de krant te melden. "Als het totale plaatje er goed uit ziet, wil de club de nieuwe staf presenteren."