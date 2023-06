Ajax en Heitinga uit elkaar: contract voortijdig ontbonden

Ajax en John Heitinga zijn gezamenlijk overeengekomen de lopende arbeidsovereenkomst te ontbinden, zo meldt de club. Het contract van de trainer liep bij Ajax nog tot en met 30 juni 2025, maar eindigt nu per 1 juli 2023.

"De clubleiding is hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de club en hoopt door het ontbinden van de arbeidsovereenkomst dat de trainer zijn carrière elders een passend vervolg kan geven. Ajax wenst hem daarbij veel succes", schrijft Ajax.

Eerder deze maand meldde clubwatcher Mike Verweij dat in het contract van Heitinga stond dat hij de komende twee seizoenen in ieder geval assistent-trainer zou zijn. Daar zou de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat geen boodschap aan hebben gehad. Beide partijen zijn nu toch tot een akkoord gekomen over de ontbinding van het contract.

De 39-jarige Heitinga was sinds 2017 als trainer werkzaam bij Ajax. Hij stond voor de groep bij de Onder 19, bij Jong Ajax en werd na het ontslag van Alfred Schreuder in januari van dit jaar overgeheveld naar het eerste elftal. Onder zijn leiding eindigde Ajax op een teleurstellende derde plaats, bleek de zestiende finale het eindstation in de Europa League en werd de bekerfinale na strafschoppen verloren van PSV.