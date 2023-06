Ajax-fans weten het niet zo goed na aanstelling Steijn: 'Grappig hoe zoiets werkt...'

Het hing eerder deze week al in de lucht, maar Ajax heeft de komst van Maurice Steijn woensdagmorgen ook officieel gemaakt. Steijn wordt in de Amsterdam de nieuwe trainer van het eerste elftal. Niet Peter Bosz of Kjetil Knutsen, maar de oud-trainer van onder meer Sparta Rotterdam, ADO Den Haag en NAC Breda moet de Amsterdammers weer aan het voetballen krijgen. Op Twitter wordt door de Ajacieden wisselend gereageerd op de komst van Steijn.

Waar de keuze van directeur voetbalzaken Sven Mislintat lang op Knutsen leek te vallen, pakten verschillende binnenlandse media afgelopen zondag plots uit met het nieuws dat Steijn op pole position lag om de nieuwe hoofdtrainer van Ajax te worden. Steijn was er een paar uur eerder net niet in geslaagd zich met Sparta Rotterdam te verzekeren van een ticket voor de voorronde van de Conference League. Een overwinning op FC Twente in de finale van de play-offs was de kroon geweest op een geweldig seizoen voor Sparta en Steijn. Onder de nieuwe oefenmeester van Ajax eindigden de Rotterdammers op een zesde plaats in de Eredivisie.

De geruchten over zijn komst konden werden desondanks niet heel positief ontvangen. De prestatie die Steijn in Rotterdam heeft geleverd kan weliswaar op veel complimenten rekenen, maar dat geldt niet voor de manier waarop hij zijn ploeg in de meeste wedstrijden liet voetballen. Niet voor niks beklaagde FC Twente-aanvoerder Robin Pröpper zich vorige week nog openlijk over de vele lange ballen die Sparta speelde. Een manier van spelen die haaks staat op de Amsterdamse filosofie, de voornaamste reden waarom veel Ajacieden spraken van een 'schande' toen bekend werd dat Steijn daadwerkelijk de overstap van Sparta naar de Johan Cruijff ArenA zou maken.

Nu de aanstelling van Steijn definitief is, lijken de meeste Ajax-fans de nieuwe trainer toch het voordeel van de twijfel te geven.