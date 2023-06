Ajax-fans zien nieuwe koers: Mislintat zet Fabrizio Romano en Mike Verweij buitenspel

Langdurige transfersoaps lijken verleden tijd bij Ajax, zo wordt zondag op social media opgemerkt door supporters van de Amsterdamse club. Sinds de komst van Sven Mislintat als nieuwe technisch directeur van Ajax wordt er amper meer transfernieuws gelekt naar media.

Ajax lijfde deze transferzomer tot dusver twee nieuwe aanwinsten in: Branco van den Boomen werd transfervrij overgenomen van Toulouse, terwijl Benjamin Tahirovic voor naar verluidt 7,5 miljoen euro werd gekocht van AS Roma. Wat bij beide transfers opviel is dat een langdurige transfersoap in de media voorafgaand aan de daadwerkelijke bekendmaking door Ajax via de officiële kanalen, uitbleef.

Supporters van Ajax veronderstellen dat dat de verdienste van Mislintat is. “Blijft fijn dat we dankzij Mislintat geen last hebben van 10.000 Fabrizio-achtige tweets over een inkomende transfer”, tweet een fan zondag. Daarmee verwijst hij naar de werkwijze van de Italiaanse journalist Fabrizio Romano, die transfergeruchten vaak wekenlang met separate tweets voedt, alvorens er daadwerkelijk witte rook is.

Een andere supporter van Ajax reageert. “Bij die Tahirovic ook. Eerste geruchten zes uur voor het persbericht van Ajax”, klinkt het. Een andere fan ziet een keerzijde van de nieuwe tendens. “Dit is wel de reden dat bijvoorbeeld al die Turkse geruchten zoveel worden aangehaald. Bij gebrek aan 'betrouwbare' geruchten, dan maar dit soort C-garnituur bronnen”, tweet hij, refererend aan de vermeende belangstelling van Ajax in Fenerbahçe-toptalent Arda Güler.

Ook Mike Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf, lijkt overigens geëlimineerd door Mislintat. Verweij bracht, met name in het tijdperk van Marc Overmars, primeur na primeur ten aanzien van de verrichtingen van Ajax op de transfermarkt. Onder Mislintat is de rol van Verweij bij inkomende transfers van Ajax echter beduidend minder prominent. Bij de transfer van Van den Boomen moest hij de primeur bijvoorbeeld laten aan FCUpdate-journalist Mounir Boualin, terwijl Gianluca Di Marzio vanuit Italië de primeur had over Tahirovic.