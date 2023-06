Ajax-flop Ocampos zorgt voor bedenkelijke cijfers in Europa League-finale, maar maakt ook indruk

Lucas Ocampos zal dit seizoen niet snel vergeten. De Argentijn maakte in de zomer op de valreep op huurbasis de overstap van Sevilla naar Ajax, maar na een paar uiterst teleurstellende maanden keerde hij alweer terug naar Zuid-Spanje. Die keuze pakte wél goed uit, want Ocampos won woensdagavond als basisspeler de Europa League. Daarin zorgde hij voor bedenkelijke cijfers en scoorde hij op fraaie wijze vanaf elf meter.

Antony werd vrijwel de hele zomer in verband gebracht met een vertrek bij Ajax, maar de Amsterdammers leken de Braziliaan binnenboord te houden. Tegen een duizelingwekkend bod uit Manchester konden ze echter geen nee zeggen. Antony vertrok en zadelde Ajax op met een groot probleem. De hoofdstedelingen hadden weliswaar Francisco Conceição aangetrokken voor de rechtsbuitenpositie, maar hij had juist de tijd moeten krijgen om als stand-in van Antony te groeien tot het niveau van basisspeler.



Ajax zag zich door het vertrek van Antony genoodzaakt een nieuwe rechtsbuiten aan te trekken en kwam uiteindelijk met Ocampos op de proppen. De Amsterdammers slaagden er op de valreep in om de Argentijn naar Nederland te halen, nadat de Raad van Commissarissen in eerste instantie een streep had gezet door zijn transfer. Ajax wilde in eerste instantie diep in de buidel tasten voor de komst van Ocampos, maar hij arriveerde uiteindelijk op huurbasis in Amsterdam. Na slechts 114 minuten in rood-wit keerde hij echter alweer terug naar Sevilla. Daar was hij vooral in de Europa League belangrijk met een goal én assist tegen PSV. Ook in de heenwedstrijd tegen Juventus in de halve finale fungeerde hij als aangever.

Woensdagavond had Ocampos een basisplaats in de finale tegen AS Roma. Ocampos zou in Boedapest uiteindelijk meer minuten spelen dan hij voor Ajax heeft gedaan (ruim 120 tegenover 114). De Argentijn had een opmerkelijke rol in de strafschoppenreeks die eraan te past moest komen. Hij nam de eerste strafschop namens de Spaanse ploeg en deed dat op bijzonder fraaie wijze. Ocampos scoorde immers uit een no-look penalty. Op het moment dat hij de bal raakte, keek hij de andere kant op.