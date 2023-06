'Ajax-flops staan jaar na komst alweer voor nieuwe transfer'

Ajax trok een jaar geleden middenvelder Florian Grillitsch en buitenspeler Lucas Ocampos (op huurbasis) aan. Een doorslaand succes werd geen van beiden in Amsterdam, toch staan ze deze zomer opnieuw voor een transfer. Laatstgenoemde kan een van de aankopen van Fulham worden.

Volgens The Daily Mail staat de Argentijn hoog op het lijstje van de Engelse Premier League-club, dat wil profiteren van zijn contractsituatie. Over een jaar loopt Ocampos uit zijn contract bij Sevilla, waardoor een transfer voor alle partijen interessant zou kunnen zijn. Een concrete prijs wordt er niet genoemd, maar zijn Spaanse club zou hem niet zonder slag of stoot willen laten gaan. Een jaar geleden betaalde Ajax nog bijna twintig miljoen euro voor hem, maar werd de deal uiteindelijk gegoten in een huurconstructie op voorspraak van de Raad van Commissarissen.

Fulham richt zich niet alleen op Ocampos, maar ook Feyenoord-verdediger David Háncko staat op het lijstje van potentiële versterkingen. Hetzelfde geldt voor Igor (Fiorentina), die eveneens links achterin uit de voeten kan. Beide spelers worden gezien als mogelijke vervanger van Antonee Robinson, op wie het prijskaartje van meer dan veertig miljoen euro is geplakt. Eerder viel ook de naam van Joshua Brenet ook al concreet op Craven Cottage.

Grillitsch terug naar 1899 Hoffenheim

Grillitsch was een van de aankopen die uit de koker kwam van trainer Alfred Schreuder, die hem transfervrij oppikte bij 1899 Hoffenheim. Maar een jaar na dato gaat hij zeer vermoedelijk de omgekeerde weg alweer bewandelen, weet Voetbal International. “VI heeft bevestigd gekregen dat de onderhandelingen zich in een gevorderd stadium bevinden.” In totaal kwam hij tot achttien officiële wedstrijden namens Ajax, waar zijn verbintenis in deze zomer alweer afliep.