Ajax-icoon zette Zlatan op zijn plek: 'En neem f*cking Nederlandse lessen'

Zlatan Ibrahimovic kondigde zondag op 41-jarige leeftijd zijn afscheid als profvoetballer aan. De spits maakte jarenlang furore in de Europese topcompetities - vooral in Italië. Zijn eerste buitenlandse avontuur beleefde hij echter bij Ajax. Het Parool schrijft over de manier waarop de Zweed zich manifesteerde in Amsterdam.

Op de training kreeg de toen nog jonge Zlatan het geregeld aan de stok met zijn teamgenoten, schrijft de Amsterdamse krant. Zo zou zijn Belgische collega-aanvaller Wesley Sonck eens "fuck you, Zlatan", hebben gezegd toen die hem uitfoeterde na een verkeerde pass. "No, fuck you, Sonck", was het antwoord van de Zweed vervolgens. "Zlatan schreeuwde harder dan Sonck en hij was een betere speler. Ten overstaan van de hele groep keek Sonck na Zlatans reprimande zwijgend naar het gras", schrijft Het Parool.

Daarna ging Zlatan echter een stapje te ver. Hij schold ook Jari Litmanen, op dat moment 32 en aan zijn tweede periode in Amterdam bezig, op het trainingsveld de huid vol. De Fin liet echter niet met zich sollen. Na een flinke tirade sloot hij af met: "And take some fuckin’ Dutch classes, you don’t understand shit", aldus de lokale krant. Nu was het Ibra die op zijn plaats gezet werd: "Zlatan zweeg", schrijft de krant.

De Amsterdamse periode van Zlatan bleef uiteindelijk beperkt tot drie seizoenen, waarna Juventus in de zomer van 2004 toesloeg en de spits naar de Serie A haalde. Daarna volgde een lange, succesvolle loopbaan langs achtereenvolgens Inter, Barcelona, AC Milan Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy en tot slot nogmaals AC Milan.