Ajax luistert naar de wens van de eigen achterban en stelt definitieve opvolger Heitinga aan

Jong Ajax gaat met Dave Vos het nieuwe seizoen in de Eerste Divisie in als trainer. De oefenmeester had het beloftenteam in Amsterdam het afgelopen seizoen al als interim-coach onder zijn hoede en met succes. Voor zijn goede werk is hij beloond met een nieuw contract, die hem tot en met 2025 in de Johan Cruijff Arena houdt.

Dat meldt Ajax op het clubkanaal. "Dave heeft het afgelopen half jaar laten zien dat hij de geschikte trainer is voor Jong Ajax”, stelt technisch manager Klaas-Jan Huntelaar. “Hij is gedurende de tweede helft van het seizoen ingestapt, heeft samen met de overige stafleden het team op een herkenbare wijze laten voetballen en de spelers verder ontwikkeld. Kortom, we zijn tevreden over de wijze waarop hij het heeft ingevuld en zijn blij dat we het proces verder met hem voort kunnen zetten. Ook is het mooi dat Yuri Rose doorschuift vanuit de jeugd en Erik Heijblok zijn contract heeft verlengd."

Niet alleen intern was er veel lovende kritieken over het werk van Vos, ook bij de achterban van de Amsterdammers was men blij met Vos. De cijfers van Jong Ajax waren onder zijn leiding veel beter dan onder Heitinga met Jong Ajax presteerde en ook vond een groot deel het voetbal beter verzorgd. De roep bij de achterban was er derhalve al veel langer om hem definitief door te schuiven als hoofdtrainer, maar dat is dus pas recentelijk gebeurd.

Vos was tussen 2021 en 2022 assistent-trainer van Giovanni van Bronckhorst bij Rangers, maar was daarvoor al tien jaar werkzaam in de jeugdopleiding van Ajax. Hij had onder meer het O17- en O18-team onder zijn hoede en was in het verleden bij Jong Ajax ook al assistent-trainer onder Mitchell van der Gaag. Zodoende weet hij met welk bijltje te hakken bij het jeugdteam van de Amsterdammers.

Ajax and Dave Vos have reached an agreement on a new contract. The new contract of the U23 coach runs until June 30, 2025 🤝#ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) June 27, 2023

Dave Vos verlengt bij Jong Ajax. Ik ga een Mislintatkerk bouwen. — Stijn (@Alaphilippe_) June 27, 2023

Ontzettend blij met Dave Vos als hoofdtrainer van Jong #Ajax voor de komende twee seizoenen.



Hij mag dit seizoen gaan werken met de toptalenten uit de 2004/2005 lichting. Vos, Godts, Misehouy, Muzambo, Kalokoh, Aertssen, Gooijer, Milovanovic en Agougil gaan onder hem floreren. — Mateo (@MateoCxsierra) June 27, 2023

Dave vos wou hoofdtrainer worden bij een eerste elftal enorm blij met dit nieuws. Goed gehandeld door mislintat. — Joël (@joeldanhof7) June 27, 2023

#Heitinga stak zijn nek uit in belang van #Ajax maar ook zichzelf.

Dat is niet goed uitgepakt.

Na zo'n seizoen ga je niet een nieuwe trainer opzadelen met een niet gewenste assistent.

Intussen doet Dave Vos het uitstekend bij Jong Ajax.

Dan is beiden de handen vrij de beste optie — Ajax Watcher (@AjaxWatcher14) June 19, 2023