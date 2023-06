Ajax ontvangt goed nieuws uit Londen: transfersom hoger dan 35 miljoen lijkt plots reëel

West Ham United heeft zich gemengd in de strijd om Edson Álvarez. De Engelse club ziet in de Mexicaanse middenvelder annex verdediger van Ajax de belangrijkste kandidaat om Declan Rice op te volgen, zo klinkt het zaterdagavond vanuit Londen.

Rice gaat West Ham in de aankomende transferperiode vrijwel zeker verlaten. De Engelse middenvelder staat in de serieuze belangstelling van Arsenal, dat volgens diverse Engelse media bereid is om meer dan 100 miljoen euro te betalen voor Rice. Ook Manchester City en Chelsea zouden de komst van Rice wel zien zitten.

Álvarez is de topfavoriet van West Ham om Rice te gaan vervangen, zo meldt The West Ham Way zaterdagavond. Het fanmedium is een absolute autoriteit als het aankomt op nieuws over the Hammers. Ook João Palhinha van Fulham, Youssouf Fofana van AS Monaco en Yunus Musah van Valencia worden genoemd, maar The West Ham Way is duidelijk: Álvarez staat bovenaan het verlanglijstje van de club.

Het fanmedium benadrukt evenwel dat Borussia Dortmund op dit moment nog op pole position ligt voor Álvarez. De Telegraaf meldde vrijdag al dat de Duitse club de 25-jarige Mexicaan reeds een meerjarig contractvoorstel heeft gedaan en zich binnenkort ook officieel bij Ajax zal melden. Het dagblad verwacht dat Dortmund 35 miljoen euro exclusief bonussen wil betalen voor Álvarez, maar met de inmenging van West Ham kan Ajax wellicht zelfs een hogere transfersom afdwingen.