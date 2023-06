Ajax reageert met vijf woorden op afscheid van Zlatan Ibrahimovic

Ajax heeft gereageerd op de aankondiging van het voetbalpensioen van Zlatan Ibrahimovic. Zondagavond maakte de 41-jarige spits bekend per direct te stoppen als prof. Ajax reageert op Twitter met vijf woorden: there is only one Zlatan.

Ibrahimovic kwam tussen 2001 en 2004 uit voor Ajax. Hij speelde 110 officiële wedstrijden en maakte 48 doelpunten voor de Amsterdamse club. Hij vierde in Nederland twee landstitels en won bovendien eenmaal de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal met Ajax. Ibrahimovic verdiende vervolgens een toptransfer naar Juventus.

Artikel gaat verder onder video

Zondagavond werd bekend dat zijn carrière ten einde is. Ibrahimovic speelde op 24 maart zijn laatste wedstrijd, toen hij namens Zweden in actie kwam tegen België (0-3 nederlaag). Zijn laatste wedstrijd voor Milan was op 18 maart, uit tegen Udinese (3-1 nederlaag); in die wedstrijd scoorde hij. Ibrahimovic kampte de afgelopen twee maanden met blessureleed en zat alleen tegen Lecce een keer op de bank, op 23 april.

Ibrahimovic miste bovendien de eerste zes maanden van het seizoen vanwege een kruisbandblessure. Hij was toen vastberaden om terug te keren op het veld en slaagde daarin. Ibrahimovic speelde in zijn roemruchte carrière voor Malmö FF, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United, LA Galaxy en opnieuw Milan. In 866 officiële clubwedstrijden scoorde hij 511 keer. Bovendien droeg Ibrahimovic 122 keer het shirt van Zweden (62 goals).