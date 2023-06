Alderweireld moet verslaggever teleurstellen: 'Als ik iets doe, dan wil ik het goed doen'

Toby Alderweireld is voorlopig niet van plan terug te keren bij de nationale ploeg. De verdediger van Antwerp FC riep na het binnenhalen van de landstitel begin deze maand dat hij eventueel openstond voor een rentree bij de Rode Duivels, maar ‘dat was in een soort van opwelling, tuurlijk’. De oud-speler van onder meer Ajax en Tottenham Hotspur ziet het met de bomvolle speelkalender in zijn achterhoofd niet zitten om het shirt van zijn land weer aan te trekken.

Alderweireld keerde vorig jaar bij Antwerp FC terug op de Belgische velden. De verdediger verzekerde zich in het elftal van trainer Van Bommel van een plekje in de selectie voor het afgelopen WK in Qatar. Alderweireld kon echter niet voorkomen dat de Rode Duivels, ondanks een overwinning op Canada in de eerste groepswedstrijd, al in de eerste ronde werden uitgeschakeld. Hij zette na het toernooi evenals Eden Hazard een punt achter zijn interlandloopbaan.

Maar na het veroveren van de landstitel met Antwerp FC maakte hij een terugkeer bij de nationale ploeg alweer bespreekbaar. Het Nieuwsblad wilde graag van Alderweireld weten hoe de vork nog geen maand later precies in de steel zit. “Dat was in een soort van opwelling, tuurlijk”, bevestigt de voetballer de vraag van de verslaggever. “Het ding is: met dat Europees voetbal worden september, oktober en november heel druk. Dan zit mijn agenda eigenlijk helemaal vol, zeker omdat ik voor Antwerp wil blijven leveren wat ik nu lever. Ik wil hier top zijn. En met de nationale ploeg erbij zou het moeilijk worden om altijd tijdig te herstellen.”

Alderweireld schoot Antwerp FC een paar weken geleden hoogstpersoonlijk met een geweldige treffer in de uitwedstrijd tegen KRC Genk naar het kampioenschap. Tijdens de festiviteiten kwam een rentree bij de Rode Duivels ter sprake en dat bleef niet onopgemerkt. Ook niet bij bondscoach Domenico Tedesco. “Ja, hij zocht meteen contact, dat heb ik enorm gewaardeerd”, zegt Alderweireld over zijn telefoontje met de keuzeheer. “Ik heb heel goeie gesprekken met hem gehad. Maar ik zei hem ook: in maart word ik 35. En als ik iets doe, dan wil ik het goed doen. Je weet het natuurlijk nooit. Misschien heeft het land me op het einde van het seizoen plots nodig voor het EK en zit een terugkeer erin. Maar ik vind ook niet dat ik het recht heb om erbij te zijn.”

Courtois

Zonder Alderweireld rammelt het aan alle kanten bij de nationale ploeg. Niet zozeer binnen de lijnen, maar wel daarbuiten. Thibaut Courtois verliet onlangs voortijdig het trainingskamp omdat hij er naar verluidt de pest in had dat niet hij maar Romelu Lukaku werd aangewezen als aanvoerder. “Moeilijk te zeggen, want ik weet evenveel als jullie”, reageert Alderweireld op de vraag wat hij als ‘buitenstaander’ van de soap vindt. “Voor de ploeg was het zeker niet leuk, maar op het veld vind ik wel dat het goed gaat. Ik merk heel veel enthousiasme in en rond de nationale ploeg, dus dat gaat de goeie richting uit.”