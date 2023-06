Alex Pastoor begint interview met opmerking over kleding Jan Joost van Gangelen en Kees Kwakman

Alex Pastoor staat met Almere City op de rand van de Eredivisie. De club uit Flevoland wist het eerste duel met FC Emmen in de finale van de play-offs dinsdag met 2-0 te winnen en is zo dicht bij promotie naar de Eredivisie. Pastoor is uiteraard in zijn nopjes met de prestatie van zijn team, maar begint het interview na afloop bij ESPN met een kwinkslag naar Jan Joost van Gangelen en Kees Kwakman.

Van Gangelen en Kwakman analyseerden het duel vanavond bij ESPN en waren beiden gehuld in een ogenschijnlijk warme jas, ondanks dat de temperatuur in Almere gedurende de wedstrijd niet lager dan zestien graden was. Pastoor verschijnt na afloop voor de camera van ESPN, waarna verslaggever Hans Kraay junior het interview opent door te zeggen dat de Pastoor ‘eerst nog een opmerking had over de kleding van’ Van Gangelen en Kwakman. “Gerlos-proof”, reageert Pastoor gevat op de kledingkeuze van beide heren, refererend aan wintersportgebied Gerlos in Oostenrijk. “Ze zien er nogal warm gekleed uit.”

Artikel gaat verder onder video

“Ik moet je heel eerlijk zeggen: deze jas heb ik bij iemand uit de kofferbak gehaald”, reageert Van Gangelen direct vanaf het veld van het Yanmar Stadion. “Het is kouder dan ik had gedacht. Ik heb dus een kleine miscalculatie gemaakt. En Kees draagt gewoon altijd een winterjas”, grapt Van Gangelen.

Pastoor gaat vervolgens inhoudelijk in op de prestatie van zijn ploeg, die dankzij twee doelpunten van Lance Duijvestijn uiteindelijk zegevierde over FC Emmen. “Ik heb er geweldig van genoten. Ik vind dat de spelers met verstand hebben gespeeld, maar ook met een leeuwenhart. Van zulke teams ben ik graag trainer. Ik ben erg trots. Ik vond het belangrijk dat we controle over de wedstrijden zouden krijgen. Dat hadden we. Wat wil je haast nog meer?”, vraagt Pastoor zich hardop af.