Pastoor hekelt arbitrage na rode kaart Almere: 'We zijn ver van contactsport verwijderd'

Almere City was na de wedstrijd tegen VVV-Venlo niet te spreken over scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Die gaf Almere-middenvelder Danny Post in de tweede helft een directe rode kaart na een overtreding op Simon Janssen. Post en zijn trainer Alex Pastoor waren het daar zeker niet mee eens.

"Ik heb net de beelden gezien, volkomen onterecht", sprak Pastoor kort na de wedstrijd voor de camera van ESPN. "Het zijn twee mensen die op elkaar inglijden. Dat gebeurt op een training honderd keer. Als twee mensen op elkaar inglijden, is er kans dat ze elkaar raken. Maar dit is een contactsport, al zijn we daar heel ver van verwijderd. Er wordt al bijna niet meer getackeld. Maar dat hoort blijkbaar bij deze tijd."

Artikel gaat verder onder video

Post stond ESPN na het duel met zijn ex-werkgever zelf ook te woord over de rode kaart. "Ik vind het heel zwaar. Als je het honderd keer vertraagd gaat terugkijken, dan ziet alles er erger uit. Volgens mij had de scheidsrechter er goed zicht op en hij gaf geel. Dit was een botsing die je vaak ziet. Nu is het een rode kaart, daar komt het op neer. Het is ongelukkig, laat ik het daar bij houden. Nogmaals: het is erg zuur."

VVV en Almere speelden dinsdagavond met 1-1 gelijk in Covebo Stadion - De Koel -. In de halve finale van de nacompetitie kwam de gastheer op voorsprong via Mitchell van Rooijen, maar Anthony Limbombe verzorgde niet veel later de gelijkmaker. Post werd twintig minuten voor tijd van het veld gestuurd tegen de club waar hij negen jaar voor speelde. De return tussen Almere en VVV is aanstaande zaterdag (16.30 uur) in het Yanmar Stadion.