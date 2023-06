Almere City zet volgende stap naar historische promotie na heldenrol voor Lance Duijvestijn

Almere City heeft dinsdagavond de volgende stap gezet naar een debuut in de Eredivisie. De ploeg van trainer Alex Pastoor won de eerste wedstrijd tegen FC Emmen met 2-0 door twee doelpunten van uitblinker Lance Duijvestijn. Richairo Živković zal de wedstrijd echter snel willen vergeten.

Almere schoot uit de startblokken voor eigen publiek en had al na twee minuten op voorsprong kunnen staan. Een harde kopbal van Théo Barbet werd door Lorenzo Burnet ternauwernood van de doellijn gehaald. Daarna bleef Almere dreigend en deelden ook Joey Jacobs (kopbal) en Lance Duijvestijn (geblokt schot) speldenprikjes uit. Pascu was namens de thuisploeg nog het meest dichtbij de openingstreffer. Hij probeerde het met een fraai hakje, maar zag dat Emmen-doelman Mickey van der Hart scherp was en redde.

Emmen kwam vervolgens wat beter in de wedstrijd en slaagde er steeds meer in om de eigen helft te verlaten. Ahmed El Messaoudi zorgde met een knal voor gevaar, maar Nordin Bakker was op zijn post om redding te brengen namens Almere. De goalie had even later ook weinig problemen met een schotje van Ole Romeny. In het laatste stukje van de eerste helft ging het spel op en neer. Almere en Emmen slaagden er in die fase echter niet meer in om de beide doelmannen serieus aan het werk te zitten. Zo werd de ruststand bepaald op 0-0.

Na de thee deelde bleek de wedstrijd in eerste instantie een stuk minder leuk. Emmen meldde zich een paar keer bij het doel van Bakker, die niet echt in actie hoefde te komen. Aan de overkant kon collega-doelman Van der Hart de bal uit zijn netje vissen. Richairo Živković maakte een onhandige overtreding op Rajiv van La Parra en scheidsrechter Danny Makkelie kon niet anders dan de bal op de stip leggen. Duijvestijn ontfermde zich over dit buitenkansje en stuurde de kansloze Van der Hart de verkeerde kant op: 1-0.

Emmen schoot daarna wakker en zette Bakker twee keer aan het werk. De sluitpost keepte echter met vertrouwen en ranselde inzetten van Romeny en El Messaoudi uit zijn doel. Almere hield verder eenvoudig stand en verdubbelde zelfs de voorsprong. Miguel Araujo greep niet goed in en gaf Duijvestijn een niet te missen kans. Van heel dichtbij tikte de aanvallende middenvelder van Almere de 2-0 tegen de touwen. Emmen kreeg nog een kans om de stand wat draaglijker te maken. Bakker redde op een knal van Mike te Wierik.

Aanstaande zondag (18.00 uur) gaat de beslissing vallen tussen Almere en Emmen. Dan staat de tweede wedstrijd van deze finale op het programma in De Oude Meerdijk. Zondagavond zullen we dus weten welke ploeg we na de zomer terugzien in de Eredivisie.

Man of the Match: Lance Duijvestijn