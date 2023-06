'Als supporter blijf je gewoon zitten, ongeacht de stand'

Het voetbal was op sommige momenten niet om aan te zien voor de supporters van Ajax dit seizoen. De Johan Cruijff Arena doet altijd bovenin mee als het gaat om de bezettingsgraad in Nederland, maar dit seizoen was het stadion regelmatig veel voller bij de aftrap dan bij het laatste fluitsignaal. Supporter en FootballTransfers-vormgever Jeff Spoel vertelt in het seizoensoverzicht van Ajax dat hij dit belachelijk vindt.

"Tegen Napoli kregen wij gewoon écht voetballes. Het was heel pijnlijk. Maar je blijft wel altijd zitten, ongeacht de stand. Er liepen zo veel mensen weg, als supporter blijft je altijd", zegt hij in de speciale Ajax-podcast.

