Álvarez hint op zomerse transfer: ‘Zonder Ajax tekort te doen, maar mijn missie hier is bijna voltooid’

Edson Álvarez is naar alle waarschijnlijkheid bezig aan zijn laatste weken als speler van Ajax. De Mexicaan wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek naar Duitsland, waar vooral Borussia Dortmund geïnteresseerd zou zijn. Álvarez laat zich in een interview met Voetbal International nog niet al teveel uit over een zomerse transfer, maar erkent wel dat hij toe is aan een volgende stap.

“Ja, dat denk ik wel”, reageert de verdedigende middenvelder op de vraag of het na vier jaar Ajax een goed moment is om elders te gaan kijken. “Zonder Ajax tekort te doen, maar mijn missie hier is bijna voltooid. Ik heb het hier in de afgelopen vier jaar heel fijn gehad, en nog altijd voelt de club als thuis. Maar iedereen zal ook begrijpen dat ik hier veel heb bereikt. Ik heb met Ajax veel prijzen gewonnen, heb mezelf kunnen ontwikkelen, als speler en als mens, en veel uitdagingen overwonnen. Als topsporter voelt het goed om op een gegeven moment weer voor een nieuwe uitdaging te gaan, in een andere omgeving, andere competitie.”

Bij Ajax lijkt men er al vanuit te gaan dat Álvarez zich niet zal melden op De Toekomst als de club begint aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Amsterdammers liepen Champions League-voetbal mis en zullen de inkomsten daarom vooral via uitgaande transfers binnen moeten zien te halen. Álvarez is één van de spelers die veel geld moeten opleveren. Borussia Dortmund schijnt concreet voor hem in de markt te zijn, ook vanuit de Premier League is er interesse. “Mijn begeleiders laten me weten als een club concreet is, dan ga ik er pas zelf ook over nadenken. Ik lees en hoor vanuit de media ook over de interesse, en natuurlijk ga ik niet liegen dat het altijd mooi is als je in verband wordt gebracht met grote clubs. Maar Ajax is voor mij ook een grote club, dus ik zal altijd vol respect met alles en iedereen hier in Amsterdam omgaan”, zegt Álvarez.

De middenvelder, die ook als centrale verdediger uit de voeten kan, stond afgelopen zomer al op het punt een transfer te maken. Ajax was er na het vertrek van meerdere sterkhouders alles aan gelegen Álvarez binnenboord te houden, maar Chelsea was nadrukkelijk voor hem in de markt. De club uit Londen had tientallen miljoenen euro’s over voor zijn komst, maar Ajax wilde niet meewerken aan een transfer. “In het begin even, want het voelde als een mentale uitdaging”, reageert Álvarez op de vraag of hij lang heeft rondgelopen met zijn afgeketste transfer. “Toch zette ik de knop daarna wel weer om, want Ajax is ook een grote club. Ik ben er ook van overtuigd dat alles in het leven gebeurt met een reden. Als je nu bijvoorbeeld het seizoen van Chelsea ziet, ook met allerlei problemen, dan heeft het misschien zo moeten zijn.”

