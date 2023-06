Álvarez pakte tien keer geel in de Eredivisie, maar: ‘Ik heb totaal niet het gevoel dat ik vaak over de schreef ben gegaan’

Ajax heeft een uiterst teleurstellend seizoen achter de rug. De Amsterdammers grepen naast de landstitel, gingen in de bekerfinale onderuit tegen PSV en verloren ook de tweede plaats aan de Eindhovenaren. Dat het niet lekker zat in de hoofdstad was vaak genoeg terug te zien op het veld. Ook bij Edson Álvarez. De Mexicaan werd alleen al in de Eredivisie liefst tien keer op de bon geslingerd. Maar volgens de middenvelder zelf was hij geen andere speler dan in de voorgaande jaren.

“Het werd meer uitgelicht, maar voor mijn gevoel ben ik dezelfde Edson als in de afgelopen jaren”, vertelt Álvarez in een interview met Voetbal International. De middenvelder, die in het voorbije seizoen ook geregeld als centrale verdediger opereerde, werd in de Eredivisie tien keer bestraft met geel. Opvallend was dat hij tegen geen enkele rode kaart aanliep, waar hij volgens criticasters wel meerdere keren van het veld gestuurd had kunnen én misschien wel moeten worden. “Het is misschien meer naar voren gekomen, omdat we meer tegenslagen hadden, en door de samenstelling van onze ploeg”, probeert Álvarez een verklaring te zoeken voor het feit dat hij vaker dan normaal over de schreef ging.

Volgens de Mexicaan was het vertrek van onder anderen Lisandro Martínez, Sébastien Haller en Antony niet alleen voetballend gezien een aderlating voor Ajax. “Jongens als Dusan Tadic en ik hebben de afgelopen jaren meegemaakt en in ons karakter zit heel sterk dat we voor elkaar opkomen. Dat bedoel ik ook met wapens, niet alleen voetballend, maar ook mentale skills. Met jongens als Martínez, Tagliafico, maar ook spelers als Haller en Antony hadden we die volop in de ploeg. In de afgelopen seizoenen had je meer spelers die op die manier aanwezig waren, dan val ik blijkbaar minder op.” Dat was dit seizoen wel anders. Een kopstoot richting AZ-verdediger Sam Beukema of FC Twente-spits Manfred Ugalde omver lopen terwijl er geen bal in de buurt was.

“Maar ik heb totaal niet het gevoel dat ik vaak over de schreef ben gegaan”, zegt Álvarez desondanks. “Met die intentie sta ik ook nooit op het veld. Ik zal nooit bewust een tegenstander willen blesseren. Wel zal ik altijd voor mijn ploeg en medespelers opkomen.” De verdedigende middenvelder is zich er wel van bewust dat hij zich ‘soms’ beter moet beheersen. “Overigens zonder dat het ten koste gaat van mijn duelkracht, want dat is juist ook een kwaliteit. Net als mijn mentaliteit. Ik zal altijd vol voor de ploeg, de club en de supporters blijven strijden. Maar dat beheersen krijg ik wel van mijn moeder mee. Voor een wedstrijd stuurt ze me regelmatig een bericht waarin ze onder meer zegt dat ik me moet beheersen, dat ik belangrijk voor het team ben en mijn team niet met spelers achter kan laten.”