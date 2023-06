Amateurclub TEC woedend: krankzinnig speelschema dreigt

Amateurclub TEC uit Tiel voelt zich gedupeerd door de 'matchfixingskwestie' van BVV Barendrecht. De club uit de Jack's League (Tweede Divisie) verkeerde lang in onzekerheid over het programma in de play-offs om promotie/degradatie: maandagavond werd pas duidelijk dat tegenstander Barendrecht uit de play-offs is gezet.

GVVV, VVSB en Hercules plaatsten zich al voor de halve finale van de nacompetitie, maar TEC moet nog aan de kwartfinale beginnen. Pas maandagavond, na het besluit van de KNVB, werd duidelijk dat SteDoCo daarin de tegenstander is. De eerste wedstrijd wordt woensdagavond al gespeeld. Een tamelijk bizarre situatie, want voor beide clubs is er minimale voorbereidingstijd. Zaterdag volgt de return. TEC had gehoopt op een 'bye', ofwel een reglementaire overwinning, maar die komt er niet. Mocht TEC het tweeluik met SteDoCo overleven, dan volgt VVSB als tegenstander.

"Dramatisch", wordt TEC-trainer Eric Meijers door De Gelderlander geciteerd. "TEC wordt zo de dupe van praktijken bij een andere wedstrijd." Voorzitter Johan Verweij stelt dat TEC bij de KNVB 'een nummertje' is. "We moeten straks onze zes belangrijkste wedstrijden van het seizoen in tweeënhalve week spelen. Dat kan fysiek toch helemaal niet? En ook mentaal is het lastig. Al heeft dat er voornamelijk mee te maken dat we natuurlijk teleurgesteld zijn dat we nacompetitie moeten spelen."

TEC eindigde als vijftiende in de Tweede Divisie en strijdt in de play-offs dus om lijfsbehoud. Bij TEC staan meerdere voormalig profvoetballers onder contract. De bekendste spelers zijn Ramon Leeuwin, Pelé van Anholt en Kevin van Kippersluis.

