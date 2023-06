Analisten NOS wijzen twee schuldigen aan bij doelpunt Kroatië

Het Nederlands elftal knokte zich woensdagavond knap terug om tegen Kroatië tot een verlenging komen, maar moest in de verlenging uiteindelijk toch het onderspit delven. Kroatië kwam al vroeg in de verlening op een 2-3 voorsprong en bij die treffer zagen twee spelers van het Nederlands elftal er volgens de analisten niet goed uit.

" Ik vind dat-ie hem moet hebben', analyseerde Rafael van der Vaart na afloop van het duel en na het terugzien van de beelden. n Bruno Petkovic legde van een flinke afstand aan en wist de Justin Bijlow, die niet een al te beste indruk maakte tegen Kroatië, met zijn schot te verrassen. 'Van die afstand...de bal was ook niet hard naar mijn mening", zegt Van der Vaart, die van mening is dat Bijlow meer had kunnen doen om deze treffer te voorkomen.

Pierre van Hooijdonk is het wel eens met zijn collega, al denkt de voormalig-aanvaller ook dat een andere Oranje-international meer kon doen om het gevaar van Kroatië onschadelijk te maken: "Frenkie de Jong mocht in het duel voorafgaand aan dat schot niet gokken, maar Bijlow verkeek zich op dat schot. Het leek dat hij verwachtte dat de bal naar de verre hoek ging", zegt Van Hooijdonk.

Ook Ziggo-commentator Sierd de Vos keek op dat het schot van Petkovic van die afstand binnenviel: "Die bal is toch te houden", zei hij tijdens het duel. Het was voor de doelman met vier tegengoals in ieder geval geen prettige avond in De Kuip, het stadion waar hij zich thuisvoelt. Zondag wacht voor hem in de Grolsch Veste een herkansing in de troostfinale.