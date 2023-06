Andries Noppert verrast en scoort punten bij Ronald Koeman

Andries Noppert heeft zich eerder dan aanvankelijk het plan was gemeld bij het Nederlands elftal, schrijft De Telegraaf. De doelman van sc Heerenveen werd zaterdag in Zeist verwacht, maar toonde deze maandag zijn gezicht al op de KNVB Campus.

Noppert is een van drie keepers die door bondscoach Ronald Koeman is geselecteerd voor de Final Four van de Nations League. De 29-jarige doelman mocht nog een week vrij nemen omdat hij afgelopen weekend nog met sc Heerenveen in actie kwam in de play-offs om Europees voetbal, maar laat zijn vrije dagen schieten.

Het lukte Heerenveen niet om zich te plaatsen voor de finale van de play-offs. Noppert en zijn teamgenoten werden uitgeschakeld door FC Twente, dat over twee wedstrijden met 6-1 te sterk was.

Naast Noppert zijn ook Justin Bijlow en Mark Flekken door Koeman opgeroepen voor de Final Four van de Nations League. Het is nog niet bekend wie van hen gaat keepen. Noppert was tijdens het WK de eerste keeper van het Nederlands elftal, maar raakte daarna geblesseerd en maakte pas kortgeleden zijn rentree.