Antwerp wil Nederlanders graag aan boord houden en gaat in onderhandeling

Royal Antwerp wil er alles aan doen om de Nederlandse huurlingen Calvin Stengs en Gyrano Kerk binnen de club te houden. Bij eerstgenoemde is geen optie tot koop besproken, maar er zullen de nodige inspanningen geleverd worden om beide spelers voor de club te behouden.

Zondag werd Antwerp kampioen van België door een doelpunt van oud-Ajacied Toby Alderweireld in de laatste minuut van de wedstrijd. Voor Mark van Bommel was het zijn eerste kampioenschap als trainer en door dit kampioenschap moet Antwerp volgend seizoen in de voorronde van de Champions League spelen. “Nu begint het pas” zei Antwerp-CEO Sven Jaecques bij Het Nieuwsblad doelend op de zomertransferperiode.

Artikel gaat verder onder video

Stengs wordt gehuurd van OGC Nice en volgens Het Nieuwsblad doet Antwerp er alles aan om de Nederlander volgend seizoen aan zich te binden, ondanks dat er geen optie tot koop is besproken. Kerk speelt normaliter voor Lokomotiv Moskou, maar wordt ook gehuurd. In principe blijft de oud-speler van FC Utrecht nog een jaar bij Antwerp, maar met de Russen is het altijd lastig te peilen.

Antwerp liet een oogje vallen op Branco van den Boomen, maar die koos voor een terugkeer naar Ajax. Daley Blind staat nog altijd wel op het lijstje bij de Belgische kampioen. De Oranje-international kon deze winter ook al naar Antwerpen, maar koos toen nog voor een avontuur bij Bayern München, waar hij uiteindelijk weinig aan spelen toe kwam.