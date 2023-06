Arsenal neemt afscheid van liefst dertien spelers en komt met nieuws over ex-Feyenoorder

Arsenal is nog altijd van plan om Reiss Nelson langer aan de club te binden. Het contract van de ex-speler van Feyenoord loopt aan het einde van de maand af in het Emirates Stadium. Bij een aankondiging van de vertrekkende spelers kwamen de Londenaren dan ook met een update over Nelson.

Arsenal kwam vrijdag met het bericht naar buiten dat er afscheid wordt genomen van in totaal dertien spelers. Dat geldt voor Zach Awe, Joel Ideho, George Lewis, Matt Smith, Tom Smith en Ainsley Maitland-Niles bij het eerste elftal. De 25-jarige Maitland-Niles speelde vanaf 2003 voor de grootmacht uit Londen. Een echte doorbraak in het Emirates Stadium zat er niet in.

Tegelijkertijd nemen The Gunners ook afscheid van jeugdspeler Kaleel Green, Alexandar Kovacevic, Tino Quamina, Mathaeus Roberts. Daarnaast trekken ook Mana Iwabuchi, Rafaelle Souza en Fran Stenson, speelsters van het vrouwenteam, de deur achter zich dicht. Het is nog de vraag of Nelson dat ook gaat doen. Hij onderhandelt nog altijd met zijn werkgever over een nieuw contract.

Nelson speelde afgelopen seizoen achttien wedstrijden in het eerste elftal. Daarin was hij goed drie doelpunten en drie assists. Tijdens seizoen 2021/22 was hij op huurbasis succesvol actief bij Feyenoord. De Rotterdammers wilden hem graag langer in De Kuip houden, maar dat bleek niet haalbaar. De vleugelaanvaller werd eerder ook verhuurd aan het Duitse Hoffenheim.