AS Roma en Kluivert nemen na vijf jaar defintief afscheid van elkaar: Italianen akkoord over transfersom

Er komt na ruim vijf jaar een einde aan het huwelijk tussen AS Roma en Justin Kluivert. De aanvaller maakte in de zomer van 2018 de overstap van Ajax naar de Italiaanse hoofdstad, maar slaagde er daar niet in potten te breken. Na meerdere uitleenbeurten is Kluivert nu op weg naar Engeland. Volgens Fabrizio Romano heeft Bournemouth een akkoord bereikt met AS Roma over een definitieve transfer.

Kluivert brak gedurende het seizoen 2016/17 door in de hoofdmacht van Ajax en groeide in de daaropvolgende jaargang uit tot een belangrijke kracht in Amsterdam. De hoofdstedelingen waren er alles aan gelegen de aanvaller binnenboord te houden, maar hij koos al op jonge leeftijd voor een transfer naar AS Roma. Die stap bleek echter te hoog gegrepen. Kluivert kwam er in Rome niet aan te pas en werd in de voorbije seizoenen verhuurd aan RB Leipzig, OGC Nice en Valencia. In Spanje wist hij nog de meeste indruk te maken, met acht doelpunten en twee assists in 29 duels in alle competities.

Valencia bedong vorig jaar weliswaar een aankoopoptie, maar Kluivert is nu dus op weg naar de Premier League. AS Roma en Bournemouth onderhandelden in de voorbije weken over een definitieve transfer van de Nederlander en hebben elkaar inmiddels de handen geschud. Volgens de Italiaanse transferspecialist Romano betaalt de nummer vijftien van het afgelopen seizoen in Engeland omgerekend zo’n elf miljoen euro voor de komst van Kluivert. Daar komt nog een bedrag aan bonussen bovenop. Bournemouth en Kluivert moeten nog de laatste formaliteiten afronden, alvorens hij zijn handtekening zet onder een contract tot medio 2028.

Kluivert droeg uiteindelijk 68 keer het shirt van AS Roma. Hij was negen keer trefzeker en verzorgde tien assists. De aanvaller zal zich in de Premier League weer in de kijker van het Nederlands elftal willen spelen. Kluivert kwam vooralsnog tweemaal in actie voor zijn land. Zijn laatste opwachting in Oranje dateert van bijna vijf jaar geleden. Hij deed op 6 september 2018 een paar minuten mee in de oefenwedstrijd tegen Peru. Kluivert behoorde in september 2019 voor het laatst tot de selectie van het Nederlands elftal.