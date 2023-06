AZ en FC Twente brengen bod uit op man van 3 miljoen euro

PEC Zwolle moet vrezen dat het na Thomas van den Belt en Younes Taha ook Thomas Beelen kwijtraakt. De 22-jarige centrale verdediger heeft volgens De Telegraaf de interesse gewekt van AZ en FC Twente.

Beide clubs zouden serieus werk maken van de komst van Beelen, die afgelopen seizoen een basisplaats veroverde bij PEC Zwolle. Zowel AZ als Twente heeft naar verluidt al een bod uitgebracht dat richting de twee miljoen euro gaat. De Zwollenaren hanteren een vraagprijs van drie miljoen euro en houden de poot voorlopig stijg.

Artikel gaat verder onder video

Het ligt in de lijn der verwachting dat Beelen deze zomer bij PEC Zwolle vertrekt, daar hij heeft aangegeven zijn in 2024 lopende contract niet te willen verlengen. Naast Beelen vertrekt mogelijk ook Rav ven den Berg op korte termijn uit de Overijsselse hoofdstad. Het broertje van Sepp van den Berg geniet concrete interesse van Brentford.

Op het gebied van ingaande transfer gebeurt er ook het een en ander bij PEC Zwolle. De promovendus is dicht bij de komst van Lennard Hartjes, die het voorbij seizoen door Feyenoord werd verhuurd aan Roda JC. Ook de transfervrije Mark Diemers is in beeld bij PEC Zwolle.