Barcelona bereikt persoonlijk akkoord en onderhandelt over transfersom van 30 tot 40 miljoen

Barcelona is dicht bij de komst van Vitor Roque. Fabrizio Romano meldt zaterdagavond dat de Catalaanse club een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de achttienjarige aanvaller van Athletico Paranaense. Barcelona is nog niet akkoord met Athletico Paranaense over een transfersom voor Roque.

Roque staat te boek als een van de grootste talenten van Zuid-Amerika. De spits was afgelopen seizoen in 25 officiële wedstrijden voor Athletico Paranaense goed voor 10 doelpunten en 5 assists en debuteerde in maart van dit jaar zelfs al voor de nationale ploeg van Brazilië, in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Marokko.

Artikel gaat verder onder video

Barcelona is vastberaden om de zomerse komst van Roque veilig te stellen en heeft met het toptalent reeds een persoonlijk akkoord bereikt. Met Athletico Paranaense wordt momenteel onderhandeld over een transfersom. Spaanse media verwachten dat Barcelona een transfersom van tussen de 30 en 40 miljoen euro op tafel zal moeten leggen voor Roque.