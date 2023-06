'Bassey is absoluut geen slechte verdediger, hij is gewoon slecht gescout'

Calvin Bassey heeft dit seizoen veel kritiek gekregen vanwege zijn voetballende kwaliteiten. Vaak terecht, maar in de FCUpdate Podcast over het seizoen van Ajax worden de positieve kanten van de Nigeriaanse verdediger uitgelicht. "Wanneer hij bijvoorbeeld niet hoeft op te bouwen maar gewoon moet verdedigen, komt hij in zijn kracht terecht."

Host Stan Timmerman, FCUpdate-redacteur Thijs Meijaard en Footballtransfers-vormgever Jeff Spoel gaan in gesprek over hun favoriete club. De podcast is hieronder te beluisteren.