‘Bayern München knipte ontslagen technisch directeur van foto’s met nieuwste zomeraanwinst’

Bayern München veroverde in het voorbije seizoen weliswaar op gedenkwaardige wijze de landstitel, maar er overheerst vooral chagrijn in de Allianz Arena. Niet alleen omdat de club wederom voortijdig uit de Champions League werd geknikkerd, maar ook omdat het op bestuurlijk vlak erg onrustig was. Zo werd onder andere Hasan Salihamidzic na de kampioenswedstrijd op straat gezet. De technisch directeur haalde een paar maanden geleden nog Konrad Laimer naar München, maar is door Bayern wreed van de presentatiefoto’s gehaald.

Het is al maanden onrustig bij Bayern München. De Duitse recordkampioen stuurde een paar maanden geleden hoofdtrainer Julian Nagelsmann de laan uit, ondanks het feit dat Bayern op dat moment nog in de race was voor de treble (landstitel, beker én Champions League). De club hoopte dat de aanstelling van Thomas Tuchel als opvolger van Nagelsmann de rust zou laten terugkeren, maar dat was niet het geval. Integendeel zelfs. Door de uitschakeling in de DFB-Pokal én Champions League nam de druk op Tuchel zijn schouders al snel hevig toe.

Artikel gaat verder onder video

De oud-trainer van onder meer Paris Saint-Germain en Chelsea loodste Bayern München uiteindelijk nog naar de landstitel, maar ook dat zorgde er niet voor dat de storm ging liggen. De club maakte vlot na het laatste fluitsignaal tegen 1.FC Köln bekend niet verder te gaan met Oliver Kahn én Salihamidzic. De laatstgenoemde was in de afgelopen jaren verantwoordelijk voor onder meer de inkomende transfers. Salihamidzic slaagde er begin dit kalenderjaar al in Laimer vast te leggen voor volgend seizoen. Bayern München maakte vrijdagmorgen bekend dat Laimer transfervrij de overstap maakt van RB Leipzig.

Volgens Bild waren de presentatiefoto’s van Laimer begin dit kalenderjaar al gemaakt. Tussen januari en februari om precies te zijn. De deal zou dus al lang en breed rond zijn geweest. Salihamidzic was aanwezig op het moment van tekenen en poseerde zelfs naast Laimer op de foto’s, maar van de voormalig technisch directeur is uiteraard geen spoor meer te bekennen.