Benzema bezorgt met 354e goal Real Madrid de tweede plek in afscheidsduel

Real Madrid heeft zondagavond de tweede plek in LaLiga veiliggesteld. Op de slotdag van de competitie leken de Madrilenen plek twee te verspelen, maar door een goal van de vertrekkende Karim Benzema blijven ze Atlético Madrid toch voor.

Eerder op de dag maakte de nummer twee van Spanje bekend dat Benzema na dit seizoen vertrekt uit het Santiago Bernabéu. Het duel tegen Atletic Bilbao werd dan ook de laatste van de Franse topspits in dienst van Real Madrid. De aanvaller kwam maar liefst 648 keer in actie voor de Koninklijke, maar gaat volgend seizoen aan de slag in Saoedi-Arabië.

Doordat Real Madrid in de tweede helft op achterstand kwam én concurrent Atlético Madrid op voorsprong kwam bij Villarreal, leek het te gaan uitlopen op een vervelende avond voor de ploeg van Carlo Ancelotti. Totdat Real Madrid na ruim zeventig minuten gespeeld te hebben een strafschop kreeg en Benzema vanaf elf meter koel bleef. Hij schoot de 1-1 binnen, waarmee hij Real Madrid weer de tweede plek bezorgde.

Wie anders dan 𝐁𝐞𝐧𝐳𝐞𝐦𝐚 🔥

Heel beheerst bewijst hij weer zijn waarde voor Real en zorgt ervoor dat ze op gelijke hoogte komen 👏🏼#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridAthletic pic.twitter.com/4M4IX4z9ML — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 4, 2023

Het werd voor Benzema het afscheid waar hij op had gehoopt, want kort na zijn treffer kreeg de 35-jarige Fransman een welverdiende publiekswissel. Hij werd vervangen door een ander icoon van de club, Luka Modric, en kreeg een groot applaus van de aanwezige supporters in het stadion.

Andere uitslagen:

Mallarco - Rayo Vallecano: 3-0

Osasuna - Girona: 2-1

Real Sociedad - Sevilla: 2-1

Villarreal - Atlético Madrid: 2-2

*Osasuna gaat Conference League in