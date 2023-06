Binnenkort in Frankrijk: spelen in het Stade Sébastien Haller

De Franse club Olympique Vigneux speelt vanaf nu zijn thuiswedstrijden in het Sébastien Haller-stadion. De Ivoriaanse spits van Borussia Dortmund begon zijn loopbaan als jeugdspeler bij de club, en wordt op deze manier geëerd voor de ontwikkeling die hij sindsdien doormaakte.

Haller begon als negenjarig jongetje bij de club, maar verliet Vigneux uiteindelijk om in de jeugdopleiding van AJ Auxerre te gaan spelen. Daar werd hij opgemerkt door FC Utrecht-scout Didier Martel, die hem met succes aanbeval in de Domstad. Via Eintracht Frankfurt en West Ham United belandde Haller vervolgens bij Ajax, dat hem afgelopen zomer verkocht aan Borussia Dortmund.

Daar werd Haller echter opgeschrikt door een heftige mededeling: de spits bleek teelbalkanker te hebben. Hij onderging vervolgens een operatie en chemotherapie, maar in januari kon hij dan eindelijk zijn debuut voor BVB maken. Met negen doelpunten in 19 wedstrijden droeg hij vervolgens bij aan de titelaspiraties van de club, maar op de slotdag ging Bayern München er tóch weer met de Duitse landstitel vandoor.

Dat is voor Vigneux echter niet van belang; de beroemdste speler uit de clubgeschiedenis wordt op 24 juni in het zonnetje gezet door zijn oude club. Dan vindt een speciale plechtigheid plaats waarbij de aanvaller zelf ook aanwezig zal zijn. Dat kondigde de club vrijdag aan op Twitter.