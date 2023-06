Blind doet boekje open over 'ontdekking' bij Oranje: 'Ik wist niet eens dat het een Nederlander was'

Mark Flekken is inmiddels een bekende naam in Nederland en daarbuiten, maar tot twee jaar geleden hadden weinig landgenoten van hem gehoord. Daar kwam verandering in toen Louis van Gaal kort na zijn rentree bij het Nederlands elftal de doelman bij zijn selectie haalde. Danny Blind heeft zich in de podcast Met open vizier uitgelaten over de ‘ontdekking’ van Flekken. De vader van Daley moet eerlijk bekennen dat hij geen idee had dat de goalie een Nederlander was.

Flekken trok al op jonge leeftijd naar Duitsland. In de zomer van 2018 maakte hij de overstap van MSV Duisburg naar SC Freiburg. Flekken kwam tijdens zijn eerste seizoenen bij SC Freiburg al regelmatig in actie in de Bundesliga, maar het duurde desondanks tot het najaar van 2021 alvorens hij in beeld kwam bij de KNVB. Het was niet Van Gaal of Blind die Flekken in het vizier kreeg, maar John van ’t Schip. “Het is denk ik geen hogere wiskunde. Omdat wij niet zoals Duitsland en Spanje drie elftallen kunnen opstellen met ongeveer dezelfde kwaliteit. Maar er zijn gevallen…”, vertelt Blind in gesprek met host Alex Pastoor, die zondag als hoofdtrainer van Almere City promoveerde naar de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Blind geeft aan een keer te zijn gebeld door Van ’t Schip. “Hij was toen bondscoach van Griekenland en zat bij VfB Stuttgart - Freiburg te kijken. Hij had begrepen dat Flekken een Nederlander was. Hij belde me op en zei: ‘Ik zit hier naar een keeper te kijken, die is geweldig!” Het was de eerste keer dat Blind over Flekken hoorde. “Hoewel ik best veel van het voetbal weet, wist ik niet eens dat hij daar zat. Om de doodeenvoudige reden dat ik niet wist dat het een Nederlander was, dus interesseerde het mij niet. Zodoende kwamen we bij Flekken. Maar in de regel weet je natuurlijk wel precies wie er op de radar zitten”, aldus de voormalig bondscoach én assistent van Oranje.

Flekken droeg tot op heden vier keer het shirt van het Nederlands elftal. Hij leek zich eind vorig jaar te mogen opmaken voor zijn eerste eindtoernooi, maar Van Gaal hield hem verrassend genoeg buiten zijn selectie voor het WK in Qatar. Onder Ronald Koeman behoort Flekken ‘gewoon’ weer tot de groep. In maart kwam hij echter niet in actie tegen Frankrijk en Gibraltar. Koeman maakte in de aanloop naar de wedstrijd tegen Kroatië in de halve finale van de Final Four van de Nations League bekend dat Justin Bijlow onder de lat staat. De keuzeheer wilde niet zeggen of Bijlow ook in de toekomst zijn eerste doelman is.