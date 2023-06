'Boëtius heeft geen trek in Tweede Bundesliga en maakt gebruik van optie in Hertha-contract'

Jean-Paul Boëtius lijkt te gaan vertrekken bij Hertha BSC. De oud-speler van Feyenoord zou gebruik willen maken van een optie in zijn contract, die bepaalt dat hij in het geval van degradatie zijn nog twee jaar doorlopende verbintenis kosteloos zou kunnen opzeggen.

Dat schrijft onder meer de Duitse krant BILD. Boëtius staat pas een jaar onder contract in Berlijn, maar zou de club weer willen verlaten nadat het seizoen werd afgesloten op de achttiende en laatste plaats in de Bundesliga. Daardoor speelt de club komend seizoen voor het eerst sinds 2013 niet op het hoogste niveau.

Boëtius kwam dit seizoen 21 wedstrijden in actie voor de hoofdstedelingen, maar slaagde er daarin niet om ook maar één keer te scoren. In september werd bekend dat hij onder het mes moest nadat bij hem teelbalkanker werd vastgesteld. Al vrij snel werd duidelijk dat de ingreep geslaagd was, waarna hij in oktober reeds zijn rentree in het elftal maakte.

In het seizoen 2012-13 maakte Boëtius in het shirt van Feyenoord zijn debuut als profvoetballer in De Klassieker tegen Ajax (2-2), waarin hij zelfs tot scoren kwam. In 2015 vertrok hij vervolgens naar het Zwitserse FC Basel, dat hem later verhuurde aan KRC Genk en uiteindelijk in 2017 weer verkocht aan Feyenoord. Een jaar later vertrok hij voor de tweede keer uit De Kuip, om achtereenvolgens bij FSV Mainz 05 en Hertha te gaan spelen.