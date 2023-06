FC Twente-middenvelder Wout Brama heeft zondagmiddag zijn laatste minuten als speler in het betaald voetbal afgewerkt. Het clubicoon van de Tukkers mocht wegens de schorsing van Michal Sadilek in de basis beginnen in het duel tegen Sparta Rotterdam en verliet na 78 minuten onder luid applaus het veld in de Grolsch Veste. Het leverde bij de 36-jarige middenvelder de nodige emoties op.

🥹❤️ Wout Brama verlaat het veld in tranen bij zijn allerlaatste wedstrijd.#twespa pic.twitter.com/DTHrIFK6GM — ESPN NL (@ESPNnl) June 11, 2023