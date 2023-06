Brighton en Feyenoord bevestigen: jonge verdediger maakt overstap naar De Kuip

Feyenoord versterkte zich al met Thomas van den Belt en Ramiz Zerrouki en is naar verluidt op zoek naar een vervanger van de vertrokken Orkun Kökçü. De landskampioen heeft het vizier ook al gericht op de toekomst: Antef Tsoungui komt transfervrij over van Brighton & Hove Albion. Hij heeft zijn krabbel gezet onder een contract voor twee seizoenen met een optie op nog een jaar. Het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl meldde vorige week al dat de 20-jarige verdediger verhuurd zal worden aan FC Dordrecht.

Tsoungui verruilde de jeugdopleiding van Chelsea in de zomer van 2018 voor die van Brighton & Hove Albion. De Belgische centrumverdediger doorliep vervolgens verschillende jeugdelftallen, alvorens op 24 augustus 2021 zijn eerste opwachting te maken in de hoofdmacht. Hij speelde negentig minuten in een bekerwedstrijd tegen Cardiff, maar tot een definitieve doorbraak bij Brighton kwam het niet.

Tsoungui maakte in januari van dit jaar op huurbasis de overstap naar Lommel SK. De samenwerking tussen Lommel SK en Tsoungui werd echter voortijdig beëindigd. “Na vijf optredens in de Challenger Pro League (het tweede niveau van België, red.) voor Lommel SK, zijn we met Antef Tsoungui overeengekomen dat hij andere opties zal onderzoeken om zijn professionele voetbalcarrière voort te zetten. We willen Antef bedanken voor zijn inspanningen en prestaties tijdens zijn periode bij de club en we wensen hem veel succes in de toekomst”, klonk de officiële lezing.

De toekomst van de jonge verdediger ligt dus in Nederland. 1908.nl meldde vorige week dat hij ‘op termijn’ wordt uitgeleend aan FC Dordrecht. “Ingewijden stellen dat Tsoungui zich eenvoudig kan meten met de beste verdedigers uit de Keuken Kampioen Divisie”, schreef het medium. Tsoungui kijkt er in ieder geval naar uit om in de toekomst het Feyenoord-shirt aan te trekken. “Het spreekt voor zich dat ik erg trots ben om bij een club te mogen tekenen die een prachtige historie bezit, in een geweldig stadion speelt en uitzinnige supporters heeft”, reageert hij op de clubsite. “Ik wil in het nieuwe seizoen zoveel mogelijk wedstrijden spelen en aan iedereen laten zien wat ik in huis heb.”