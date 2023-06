Brobbey wijst naar Schreuder en Heitinga: 'Dat lukt niet als je er steeds in en weer uit gehaald wordt'

Brian Brobbey (21) maakt zich met Jong Oranje op voor het EK Onder 21, waarin Jong België woensdagavond de eerste tegenstander is. In een interview met het Algemeen Dagblad blikt de Ajax-spits vooruit op het toernooi, maar neemt hij ook de tijd om het afgelopen seizoen na te beschouwen.

Ajax legde afgelopen zomer ruim 16 miljoen euro neer om Brobbey na één seizoen alweer terug te kopen van RB Leipzig, de club die hem transfervrij overnam van de Nederlandse recordkampioen maar waar zijn verblijf geen succes werd. Nadat hij de tweede seizoenshelft al op huurbasis in Amsterdam doorbracht, kwam het in de zomer tot een definitieve terugkeer. De aanvaller kwam met twee duidelijke doelstellingen terug in de Johan Cruijff Arena: kampioen én topscorer van de Eredivisie worden. Beide doelen werden echter niet behaald en de fysieke gesteldheid van Brobbey was meer dan eens onderwerp van discussie.

Onterecht, zo vindt Brobbey. "Ik kwam terug om voor de derde keer kampioen te worden. Verder ging het veel over mijn fysiek, maar je zag dat als ik meer ging spelen ik er gewoon aan gewend raakte", zo meent hij. "Dat lukt niet als je er in, uit, in en weer uit gehaald wordt", vervolgt de sterke spits. "Mijn gevoel zei altijd wel dat ik negentig minuten kon spelen." Hadden trainers Alfred Schreuder en diens opvolger John Heitinga hem meer opgesteld, dan was het in Brobbey's ogen anders gelopen: "k kwam ook terug met het idee om topscorer van de eredivisie te worden. Als ik meer had gespeeld was ik dat misschien ook geworden."

Volgend seizoen krijgt Brobbey onder de nieuwe Ajax-trainer Maurice Steijn de kans om zijn doelen wél te behalen. "We moeten eerst weer een hecht team worden, net als onder Erik ten Hag", benoemt hij het grootste verbeterpunt waaraan gewerkt zal moeten worden. "De nieuwe trainer Maurice Steijn ken ik nog niet zo goed, maar ik kijk ernaar uit om hem beter te leren kennen. Eerst ben ik nog bezig met het EK natuurlijk."

Op het toernooi in Georgië en Roemenië gaat Brobbey voor het allerhoogste: "We doen mee om het EK te winnen, en niet om in de groepsfase of kwartfinales uitgeschakeld te worden. Alles minder dan de titel is voor mij een teleurstelling", klinkt het vol bravoure. Toch beseft hij terdege dat de concurrentie moordend is: "Het is een heel sterk podium. Frankrijk, Engeland, de grote landen doen allemaal mee. Daardoor lopen hier ook goede voetballers van grote clubs."