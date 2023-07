Bryan Smeets keert terug uit België en tekent voor drie seizoenen bij oude liefde

MVV Maastricht heeft de selectie voor het nieuwe seizoen versterkt met Bryan Smeets. De dertigjarige middenvelder keert zodoende na acht jaar terug op het oude nest. De afgelopen twee seizoenen stond Smeets onder contract op het tweede niveau van België.

Smeets zette vrijdagmiddag zijn handtekening onder een driejarig contract in Stadion De Geusselt. "Als geboren Maastrichtenaar ben ik MVV uiteraard altijd blijven volgen. Ik krijg nu een mooie kans om terug te keren op het rood-witte nest. MVV heeft vorig jaar kunnen verrassen, ik ga er alles aan doen om dat kunststukje dit seizoen te herhalen", laat Smeets weten op de website van zijn nieuwe werkgever.

De inmiddels dertigjarige Smeets speelde tussen 2009 en 2015 al in het shirt van MVV. Daarna bracht zijn loopbaan hem langs De Graafschap, Cambuur, TOP Oss, Sparta Rotterdam, Lommel SK en RWDM. In het shirt van De Graafschap maakte hij in 2016 een bepalend doelpunt in de titelstrijd. Dankzij zijn gelijkmaker tegen Ajax ging de landstitel dat seizoen niet naar de Amsterdammers, maar naar PSV.

Smeets speelde al 157 wedstrijden in het shirt van MVV, dat erg blij is met de rentree van de Maastrichtenaar. "We zijn al enige tijd met Bryan in gesprek en we zijn zeer blij dat hij voor ons verhaal gekozen heeft. Met zijn voetballende kwaliteiten is hij een absolute meerwaarde, met zijn leeftijd en leidinggevende capaciteiten verwachten we bovendien dat hij onze jonge ploeg bij de hand kan gaan nemen", aldus technisch manager Ronny van Geneugden.