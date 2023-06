Van Bommel hakt knoop door en kiest voor Eredivisie-club

Ruben van Bommel (18) heeft zijn keuze gemaakt: de buitenspeler van MVV gaat zijn handtekening zetten onder een contract bij AZ. Ook onder meer FC Twente, Go Ahead Eagles en het Belgische Antwerp FC hadden belangstelling in de talentvolle zoon van Mark van Bommel, maar hij kiest voor een avontuur in Alkmaar.

Dat meldt MVV. Dat besluit komt niet helemaal uit de lucht vallen, want bij AZ heeft hij naast het eerste elftal ook nog de mogelijkheid om in het beloftenteam op niveau te spelen in de Eerste Divisie. Dat kon bij Antwerp FC in elk geval niet en ook in Enschede en Deventer is het niveauverschil tussen het eerste en belofteteam beduidend groter dan bij AZ.

Van Bommel had een amateurcontractje bij MVV en kan in principe transfervrij overstappen naar Alkmaar, maar liet eerder al weten dat hij niet gratis wil vertrekken uit Maastricht. Daar zullen AZ en MVV met elkaar onderling uitkomen, zodat alle partijen tevreden een overstap kunnen steunen. In het verleden speelde Van Bommel jr. zeven jaar in de jeugdopleiding van PSV.



Bij AZ ligt er een contract voor vier seizoenen klaar voor de buitenspeler, die met Myron van Brederode en Jesper Karlsson behoorlijke concurrentie heeft op de linkerkant in Alkmaar. De kans is echter groot dat de Zweedse buitenspeler in deze zomer vertrekt bij AZ, waardoor er mogelijk een plekje vrijkomt. Ondanks zijn vijftien doelpunten en vijf assists in het afgelopen seizoen bij MVV is het wel de vraag of hij al direct de schoenen van Karlsson kan gaan vullen komend seizoen.

𝗥𝘂𝗯𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗕𝗼𝗺𝗺𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗮𝗸𝘁 𝗱𝗲 𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗽 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗔𝗭 𝗔𝗹𝗸𝗺𝗮𝗮𝗿.



De aanvaller tekent een contract voor vier jaar bij de Eredivisieclub.#SameVollePetaj pic.twitter.com/00iYEkhSb8 — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) June 1, 2023