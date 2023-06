Buitenlandse kranten laken 'naïeve' Gakpo en uiten zorgen over Koeman

In het buitenland is er met veel belangstelling gekeken naar de spectaculaire halve finale in de Nations League tussen Nederland en Kroatië. De internationale pers is lovend over de Kroaten, maar ziet dat Koeman in zijn tweede termijn als bondscoach te maken heeft met opstartproblemen bij het Nederlands elftal.

Dat concludeert La Gazetta dello Sport althans: 'Het tweede tijdperk van Koeman als bondscoach van Oranje komt niet van de grond' valt er te lezen in de Italiaanse sportkrant. De beslissing van Koeman om Gakpo aan te wijzen als vervanger van Memphis was volgens de krant geen goede: 'De keuze van Koeman voor een valse spits, door Gakpo daar te posteren, werkte niet. De kans voor Nederland om voor eigen publiek de Nations League te winnen is vervlogen.'

Niet alleen La Gazetta dello Sport is kritisch op het Nederlands elftal, maar ook L'Equipe - dat als Franse sportkrant Nederland al hard onderuit zag gaan in Frankrijk (4-0) - is niet onder de indruk van de formatie van bondscoach Ronald Koeman: Het was niet erg spectaculair", doelt de krant op het spel van Oranje. "Kroatië was de meest volwassen ploeg in Rotterdam. Uiteindelijk werd Oranje in het hart geraakt door Modric, die een eeuwig leven lijkt te hebben. Hij trok het spel naar zich toe en was bij drie acties beslissend', is het oordeel van de Franse krant.

De Kroatische 24sata is in extase nadat Kroatië in De Kuip een plek voor de finale van de Nations League veilig wist te stellen. Één Nederlander maakte duidelijk geen indruk op de Kroaten: 'Luka Modric was magisch op het middenveld, hij leerde de ongelukkig spelende Cody Gakpo een wijze les', doelt de krant op de strafschopmoment in de eerste helft. 'Een meester als Luka wist hoe hij zichzelf moest positioneren en een naïeve Gakpo trapte erin'.