Büttner vertelt 'heel eerlijk' wat hij denkt als hij Wijndal en Bassey bij Ajax ziet

Alexander Büttner acht zichzelf nog in staat om een bijdrage te leveren aan een club als Ajax. De linksback van De Graafschap krijgt in gesprek met van Hans Kraay junior van ESPN de vraag wat hij denkt als hij kijkt naar spelers als Owen Wijndal en Calvin Bassey in Amsterdam.

"Als ik heel eerlijk ben: dat ik dat ook kan, dat ik de kwaliteiten heb om dat niveau te halen", reageert de 34-jarige Büttner, die in de jeugdopleiding van Ajax speelde en als prof uitkwam voor clubs als Vitesse, Manchester United en Dinamo Moskou. "Een voetballer wil altijd stappen maken. Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij De Graafschap." Kraay junior stelt vervolgens meermaals dat Büttner 'toch niet weggaat' uit Doetinchem en krijgt hem uiteindelijk zover om instemmend te antwoorden.

De journalist deelt Büttner tevens een prijs uit voor het mooiste doelpunt van het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. In het uitduel met FC Den Bosch schoot hij vanaf de zijlijn raak met een boogbal van grote afstand. Een bewust schot? "Ja. Hij was absoluut bewust. Het had voor mij op dat moment geen nut om de bal voor te geven, want er stond niemand voor het doel. Ik dacht: ik doe het gewoon. Als die erin vliegt, dan vliegt die erin. En als die het stadion uit vliegt, dan misschien de volgende. Hij vliegt er natuurlijk fantastisch in."