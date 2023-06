FC Twente bereikt akkoord met Wolfsburg over Cerny: kassa rinkelt in Enschede én Utrecht

Václav Cerny staat op het punt om zijn gewenste transfer te gaan maken. FC Twente is volgens De Telegraaf inmiddels akkoord met VfL Wolfsburg over de transfersom, die zo'n acht miljoen euro zou bedragen. Alleen het laatste gedeelte van de medische keuring zou een definitief akkoord nog in de weg kunnen staan. Zodra Cerny ook dat doorstaan heeft, tekent hij een vierjarig contract bij de nummer acht van de Bundesliga.

Cerny's zaakwaarnemer David Nehoda bevestigde donderdagavond tegenover de media in Tsjechië al dat de deal elk moment rond kon komen. "Een akkoord kan een kwestie van uren zijn", werd hij geciteerd. Cerny zelf zou al eerder de knoop hebben doorgehakt en persoonlijk al rond zijn met de nummer acht van de Bundesliga. De Tsjechische aanvaller lag in Enschede nog vast tot medio 2025.

Een oplettende Twente-supporter ontdekte donderdag op social media dat Cerny inmiddels afgereisd is naar Wolfsburg. Hij herkende op een foto die Cerny's vriendin op Instagram plaatste de lobby van het Ritz-Carlton Hotel in die stad. Donderdag zou het grootste gedeelte van de medische keuring ook al hebben plaatsgevonden. Vrijdagochtend "volgen nog wat kleine, reeds geplande testjes", schrijft De Telegraaf. "Ook daarbij worden geen problemen verwacht", voegt de krant daaraan toe.

Cerny speelt al sinds 2014 in Nederland. Ajax haalde de jonge aanvaller destijds naar Amsterdam, hij kwam over van het Tsjeschische 1.FK Pribram. Hij zou uiteindelijk tot 29 duels in de hoofdmacht van de club komen, met als hoogtepunt het uitduel met Celtic in de groepsfase van de Europa League in 2015. Daar scoorde hij vlak voor tijd de winnende 1-2 voor Ajax. Ajax verkocht hem in 2019 aan FC Utrecht, waarna FC Twente in de zomer van 2021 toesloeg. De Domstedelingen bedongen daarbij wel een flink doorverkooppercentage en zouden nu zo'n 1,5 miljoen euro tegemoet kunnen zien.

Dit seizoen was Cerny van grote waarde voor de ploeg van vertrekkend trainer Ron Jans. In alle competities was hij goed voor vijftien doelpunten en dertien assists, waarmee hij een belangrijk aandeel had in de plaatsing voor de voorronde van de Conference League. Dat ticket werd in de play offs bemachtigd nadat Twente achtereenvolgens sc Heerenveen (met een doelpunt van Cerny in het uitduel) en Sparta Rotterdam de baas was. Bovendien was Cerny deze maand twee keer trefzeker in het EK-kwalificatieduel van de Tsjechische nationale ploeg bij Faeröer, dat met 0-3 gewonnen werd.