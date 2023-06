'Tahith Chong kan bij promovendus terugkeren in de Premier League'

Tahith Chong kan volgend seizoen in de Premier League gaan spelen bij het net gepromoveerde Luton Town. De promovendus heeft een eerste stap gezet om de Nederlander over te nemen van Birmingham City, waar hij nog onder contract staat tot medio 2026.

Luton Town heeft met Birmingham City contact opgenomen om Chong over te nemen van de club uit de Championship, melden bronnen aan Footbal Insider. Het gaat waarschijnlijk om een koopdeal en daarmee mag de Nederlander het gaan bewijzen in de hoogste afdeling van Engeland.

Eerder speelde Chong voor een langere tijd bij Manchester United, maar daar brak hij nooit echt door. Na een succesvolle huurperiode werd de buitenspeler overgenomen door Birmingham City, waar hij over een langdurig contract beschikt. Dat betekent dat Luton Town flink de portemonnee mag trekken om Chong over te nemen.

Luton Town is bezig aan een waanzinnige opmars in het Engelse voetbal. Een aantal jaren terug speelde de club nog op het amateurniveau in Engeland. Na een goed seizoen in de Championship won Luton Town in de finale van de play-offs na penalty’s van het Coventry City van Gustavo Hamer.