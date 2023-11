Géén heldenrol voor Chong tegen Liverpool: uitgerekend Díaz steekt er een stokje voor

Liverpool is zondagavond ternauwernood ontsnapt aan een blamage. De ploeg van trainer Jürgen Klopp stevende op bezoek bij Luton Town heel lang af op een 1-0 nederlaag, maar dankzij een treffer van uitgerekend Luiz Díaz pakte het uiteindelijk toch nog een punt: 1-1. De Colombiaanse aanvaller toonde na zijn doelpunt een shirt met de tekst 'vrijheid voor mijn vader'.

Díaz werd vorige week opeens onderwerp van gesprek toen het nieuws naar buiten kwam dat zijn ouders in Colombia waren ontvoerd. De moeder van de aanvaller van Liverpool werd gelukkig snel vrijgelaten, maar zijn vader wordt nog altijd vastgehouden. Eerder deze week brachten de ontvoerders een statement naar buiten waarin werd gezegd dat de vader van Díaz 'binnenkort' wordt vrijgelaten. De aanvaller kwam vorig weekeinde logischerwijs niet in actie voor Liverpool, maar maakte zondag zijn rentree in de selectie voor het uitduel met Luton Town.

Liverpool, waar Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch een basisplaats hadden en Cody Gakpo als invaller binnen de lijnen kwam, leek zich niet al te veel zorgen te hoeven maken over het bezoek aan Luton Town. De promovendus had van de eerste tien competitiewedstrijden slechts eentje gewonnen, terwijl Liverpool dit seizoen ouderwets in goeden doen is. Maar dat was op het veld van Luton Town niet het geval. De thuisploeg kwam lange tijd niet serieus in de problemen en opende tien minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd zelfs de score. De VAR moest er nog even naar kijken, maar het doelpunt van Tahith Chong bleef staan. De Nederlander leek zijn ploeg een historische overwinning te bezorgen.

Leek, want diep in de blessuretijd ging het alsnog mis voor Luton Town. Op het moment dat waarschijnlijk niemand bij Liverpool nog geloofde in een punt, maakte Díaz de gelijkmaker. Een emotioneel moment. De aanvaller toonde na zijn doelpunt een shirt waarmee hij aandacht vroeg voor zijn vader. Het is voor de voetballer en zijn familie te hopen dat ze hem snel weer een knuffel kunnen geven.