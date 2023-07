Tahith Chong keert terug in de Premier League: promovendus betaalt recordbedrag

Tahith Chong is komend seizoen weer in de Premier League te bewonderen. De Nederlander verruilde Manchester United vorig jaar definitief voor Birmingham, maar beloont een goed seizoen op het tweede niveau met een transfer naar Luton Town. De promovendus betaalt een recordbedrag voor de aanvaller: meer dan vijf miljoen euro. Ook Feyenoord profiteert.

Chong vertrok al op jonge leeftijd naar Engeland. Na twee jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord te hebben gespeeld trok hij in de zomer van 2016 naar Manchester United. Hij droeg weliswaar zestien keer het shirt van The Red Devils, maar een definitieve doorbraak bleef uit. Manchester United verhuurde hem in de afgelopen seizoenen al aan Werder Bremen en Club Brugge. In het seizoen 2021/22 kwam hij op huurbasis uit voor Birmingham. Daar maakte hij een dusdanig goede indruk, dat de club hem vorig jaar definitief contracteerde.

De aanvaller speelde in het afgelopen seizoen 41 keer voor Birmingham, goed voor vier doelpunten en vijf assists. Daarmee speelde hij zich dus in de kijker van Luton Town, dat eerder dit jaar op indrukwekkende wijze promotie naar de Premier League bewerkstelligde. De promovendus betaalt een vaste transfersom van meer vijf miljoen euro voor de Nederlander. Door bonussen kan het bedrag nog verder oplopen. Ook Feyenoord wrijft zich in de handen met de transfer van Chong. Volgens 1908.nl kunnen de Rotterdammers meer dan 87.000 euro bijschrijven.

Niet eerder betaalde Luton Town zoveel geld voor een speler. De titel recordaankoop stond het afgelopen jaar op naam van Carlton Morris. Hij kwam vorig jaar voor twee miljoen euro over van Barnsley FC.