Kroatië is vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte gekomen met Nederland. Andrej Kramaric benutte in de 55ste minuut een penalty die door Cody Gakpo was veroorzaakt. De 24-jarige aanvaller leed voor het eigen strafschopgebied balverlies en beging in een poging zijn fout goed te maken een overtreding op Luka Modric.

𝐀𝐢𝐢𝐢, Kramaric trekt de stand weer gelijk! 🙁

Cody Gakpo rekent niet op Luca Modric, veroorzaakt een penalty en de Kroaten benutten de buitenkans gretig: 1-1