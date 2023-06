Contractdetails Lionel Messi lekken uit: dit gaat hij verdienen bij Inter Miami

Lionel Messi gaat zijn zakken de komende jaren vullen in de Verenigde Staten. De krant Miami Herald claimt de (financiële) details van het contract van de Argentijnse ster bij Inter Miami te kennen.

Messi gaat zich volgens de krant voor twee en een half jaar verbinden aan de club uit Florida. In de overeenkomst wordt een optie voor een extra seizoen opgenomen, waardoor de meervoudig winnaar van de Ballon d'Or ook in 2026 mogelijk nog in het shirt van Inter Miami is te bewonderen.

Dan wat Messi in de Verenigde Staten gaat verdienen. Volgens Miami Herald gaat het om een 'gecompliceerde deal', die door salaris, bonussen en aandelen in de club tussen de 115 en 140 miljoen euro omvat. Apple en Adidas, sponsors van de MLS, werken nog aan een aparte deal met de wereldster.

Zeker is dat Messi bij Inter Miami niet zo veel gaat verdienen als hij in Saoedi-Arabië had kunnen opstrijken. Al-Hilal was naar verluidt bereid tussen de 1,2 en 1,5 miljard euro neer te tellen voor een driejarige overeenkomst met de Argentijn. "Om het geld zou ik wel naar Saoedi-Arabië zijn gegaan", zei Messi toen hij zijn keuze voor Inter Miami toelichtte.

