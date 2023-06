Daley Blind over terugkeer: 'Hoop dat ik ooit het Ajax-shirt weer aan kan trekken'

Daley Blind sluit een terugkeer naar Ajax niet uit. De 33-jarige verdediger vertrekt komende zomer transfervrij bij Bayern München, dat hem nog maar een half jaar geleden overnam van de Amsterdammers na een bijzonder roerige periode waarin de zelfopgeleide speler zijn basisplaats kwijtraakte.

Blind bevestigt in de podcast Paul's Huisfeest van journalist Paul Barewijk dat hij een terugkeer in Amsterdam nog niet uit zijn hoofd heeft gezet. "Ik weet het zelf op dit moment écht niet", aldus Blind. "Maar het zou kunnen en ik hoop dat ik ooit nog wel eens het Ajax-shirt aan kan trekken, ja." Blind moet de komende tijd de knoop doorhakken over zijn toekomst. "Als ik eerlijk ben is de zandbak niet mijn ideale scenario", refereert hij aan de stroom van topspelers die de laatste tijd neerstrijkt in Saoedi-Arabië. "Tot voor kort dacht ik dat ik mijn carrière in Amsterdam zou afsluiten. Ik zag mezelf nooit meer weggaan uit Amsterdam. Dat is helemaal anders gelopen, hoe moeilijk dat ook was. Nu moet je verder kijken."

Artikel gaat verder onder video

Hoewel Blind deel uitmaakte van zowel de kampioensteams van Frank de Boer (2011-2014) als het succesteam van Erik Ten Hag, heeft hij niet altijd goed gelegen bij de achterban van de club. Dat is weleens lastig geweest, geeft de routinier aan. "Er werd door mijn achternaam wel een bepaalde druk op mij gelegd waar ik misschien wat moeite mee had", zegt hij over het feit dat hij als jonge speler werd uitgefloten in de Johan Cruijff Arena. "Dat heb ik altijd wel heel moeilijk gevonden. Dat het Ajax-publiek een jeugdspeler, of ik het nou ben of iemand anders, die even niet presteert uitfluit, zo hoort het niet te zijn denk ik."

Toch voelt hij ondanks zijn turbulente vertrek uit Amsterdam nog altijd de liefde van een deel van de fans. Blind is momenteel terug in Amsterdam, en wordt op straat nog regelmatig aangesproken. "Ik kwam vandaag iemand tegen op het strand en die zei: 'Daley, ik wil je bedanken voor de jaren dat je bij Ajax hebt gespeeld, ik heb van je genoten.' Ja dat deed me wel goed, dat maakte me wel trots. Dat waardeer ik wel", aldus Blind.