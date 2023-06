Damian van der Vaart begint bij de Ajax-jeugd: 'Dit is zijn jongensdroom'

Damian van der Vaart speelt vanaf komend seizoen in de jeugdopleiding van Ajax. Dat is voor de zoon van oud-international Rafael van der Vaart een grote droom. Estavana Polman, de vriendin van Van der Vaart sr., is ontzettend trots op de zeventienjarige voetballer.

“Ik ben super trots”, glimlachte Polman desgevraagd tegenover De Telegraaf. “Dat is toch te gek? Dit is een jongensdroom voor hem. Hij heeft het fantastisch gedaan. Hij heeft het zelf afgedwongen”, stelt de stiefmoeder van de voetballer. “Of hij al bijna moet beginnen? Nee, dat duurt nog even. In augustus volgens mij.”

Het vraaggesprek met Polman op luchthaven Schiphol wordt onderbroken door journalist Frits Barend, die ook gevraagd wordt naar de mogelijkheden van de jonge Van der Vaart-telg. “Ik hoop dat hij het redt. Maar Damian heeft het voordeel dat hij een vader heeft, die weet wat het is”, doelde Barend op de 109-voudig international van Oranje.

Dat zijn vader de absolute wereldtop heeft gehaald, ziet Barend niet als nadeel. “Want zijn vader zal zeggen: geniet, geniet, geniet. Ook als hij het niet redt, dan heeft hij toch een mooie tijd gehad. Want het is bijna onmogelijk dat hij beter is dan zijn vader, die was namelijk een van de beste van de wereld. Dat is zo moeilijk. Zijn ouders zullen hem ongetwijfeld vertellen: geniet vooral.”